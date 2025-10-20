Marvell Technology Aktie unter Verkaufsdruck - 20.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Marvell Technology Aktie. Sie fällt um -2,27 % auf 73,66€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Obwohl die Marvell Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,52 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -1,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Marvell Technology eine negative Entwicklung von -30,66 % erlebt.

Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,45 % 1 Monat +18,54 % 3 Monate +16,52 % 1 Jahr +1,42 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Es gibt 862 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,50 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.