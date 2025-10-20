    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarvell Technology AktievorwärtsNachrichten zu Marvell Technology

    Marvell Technology Aktie unter Verkaufsdruck - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Marvell Technology Aktie bisher Verluste von -2,27 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Marvell Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Marvell Technology Aktie. Sie fällt um -2,27 % auf 73,66. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die Marvell Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,52 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -1,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Marvell Technology eine negative Entwicklung von -30,66 % erlebt.

    Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,45 %
    1 Monat +18,54 %
    3 Monate +16,52 %
    1 Jahr +1,42 %

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 862 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,50 Mrd. wert.

    Börsen Update USA - 20.10. - US Tech 100 stark +1,38 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Palladium, Euro, Freenet, Deutsche Rohstoff, Schlumberger, Marvell, Occidental - Charttechnik mit Harald Weygand


    DAX und Euro stehen heute im Fokus der Sendung „Rendezvous mit Harry“. Trader Harald Weygand wird zudem auf folgende Wunschanalysen eingehen: Freenet, Deutsche Rohstoff AG, Ivanhoe Mines, Waste Management, Marvell Technology, American Superconductor, Occidential Petroleum, Devon Energy, Schlumberger. Am Ende: Palladium. Hier scheint die große Wende bevorzustehen. Rendezvous mit Harry heute live um 19 Uhr auf YouTube.

    Börsenstart USA - 20.10. - US Tech 100 stark +0,93 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marvell Technology

    -1,86 %
    -1,45 %
    +18,54 %
    +16,52 %
    +1,42 %
    +97,15 %
    +107,86 %
    +816,35 %
    +656,80 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
