    Besonders beachtet!

    The Trade Desk Registered (A) - Aktie mit Kurssprung +5,14 % - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die The Trade Desk Registered (A) Aktie bisher um +5,14 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Trade Desk Registered (A) Aktie.

    The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

    The Trade Desk Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die The Trade Desk Registered (A) Aktie. Sie steigt um +5,14 % auf 45,00. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die The Trade Desk Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -36,86 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um -4,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in The Trade Desk Registered (A) eine negative Entwicklung von -61,82 % erlebt.

    The Trade Desk Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,29 %
    1 Monat +13,97 %
    3 Monate -36,86 %
    1 Jahr -60,30 %

    Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

    Es gibt 446 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,05 Mrd. wert.

    Börsen Update USA - 20.10. - US Tech 100 stark +1,38 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US88339J1051WKN:A2ARCV



