Lululemon Athletica Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 20.10.2025

Die Lululemon Athletica Aktie konnte bisher um +4,16 % auf 149,40€ zulegen. Das sind +5,96 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Lululemon Athletica ist ein führender Anbieter im Premium-Sportbekleidungsmarkt, bekannt für Qualität und Innovation.

Der Kurs der Lululemon Athletica Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -27,07 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,65 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -60,77 % verloren.

Lululemon Athletica Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,85 % 1 Monat -0,65 % 3 Monate -27,07 % 1 Jahr -46,08 %

Informationen zur Lululemon Athletica Aktie

Es gibt 113 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,95 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Lululemon Athletica Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.