    Heute am 20.10.2025: Unitedhealth Group Aktie im Spotlight

    Am heutigen Handelstag konnte die Unitedhealth Group Aktie bisher um +2,34 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Unitedhealth Group Aktie.

    UnitedHealth Group ist ein global führendes Gesundheitsunternehmen, das umfassende Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen bietet. Es steht im Wettbewerb mit Unternehmen wie Anthem und Cigna und zeichnet sich durch integrierte Lösungen und technologische Innovationen aus.

    Unitedhealth Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Mit einer Performance von +2,34 % konnte die Unitedhealth Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Unitedhealth Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +24,87 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,98 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Unitedhealth Group um -38,25 % verloren.

    Unitedhealth Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,35 %
    1 Monat +5,98 %
    3 Monate +24,87 %
    1 Jahr -41,67 %

    Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Es gibt 906 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 282,89 Mrd. wert.

    Unitedhealth Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Unitedhealth Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unitedhealth Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


