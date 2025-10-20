Besonders beachtet!
JPMorgan Chase - Aktie im Spotlight - 20.10.2025
Am heutigen Handelstag konnte die JPMorgan Chase Aktie bisher um +2,08 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der JPMorgan Chase Aktie.
JPMorgan Chase ist ein global führendes Finanzinstitut mit umfassenden Dienstleistungen in Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Konsumentenfinanzierung. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Banken wie Bank of America und Goldman Sachs. Seine globale Reichweite und technologischen Innovationen bieten einen Wettbewerbsvorteil.
JPMorgan Chase Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025
Die JPMorgan Chase Aktie notiert aktuell bei 260,30€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,08 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,30 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von JPMorgan Chase über einen Zuwachs von +2,12 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die JPMorgan Chase Aktie damit um -1,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei JPMorgan Chase auf +9,77 %.
JPMorgan Chase Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,88 %
|1 Monat
|-4,08 %
|3 Monate
|+2,12 %
|1 Jahr
|+22,76 %
Informationen zur JPMorgan Chase Aktie
Es gibt 3 Mrd. JPMorgan Chase Aktien. Damit ist das Unternehmen 717,55 Mrd. wert.
JPMorgan Chase Aktie jetzt kaufen?
Ob die JPMorgan Chase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JPMorgan Chase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.