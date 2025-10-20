    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJPMorgan Chase AktievorwärtsNachrichten zu JPMorgan Chase

    Besonders beachtet!

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan Chase - Aktie im Spotlight - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die JPMorgan Chase Aktie bisher um +2,08 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der JPMorgan Chase Aktie.

    Besonders beachtet! - JPMorgan Chase - Aktie im Spotlight - 20.10.2025
    Foto: Bumble Dee - stock.adobe.com

    JPMorgan Chase ist ein global führendes Finanzinstitut mit umfassenden Dienstleistungen in Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Konsumentenfinanzierung. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Banken wie Bank of America und Goldman Sachs. Seine globale Reichweite und technologischen Innovationen bieten einen Wettbewerbsvorteil.

    JPMorgan Chase Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Die JPMorgan Chase Aktie notiert aktuell bei 260,30 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,08 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,30  entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu JP Morgan Chase!
    Long
    282,49€
    Basispreis
    1,80
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    322,86€
    Basispreis
    1,85
    Ask
    × 13,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von JPMorgan Chase über einen Zuwachs von +2,12 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die JPMorgan Chase Aktie damit um -1,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei JPMorgan Chase auf +9,77 %.

    JPMorgan Chase Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,88 %
    1 Monat -4,08 %
    3 Monate +2,12 %
    1 Jahr +22,76 %

    Informationen zur JPMorgan Chase Aktie

    Es gibt 3 Mrd. JPMorgan Chase Aktien. Damit ist das Unternehmen 717,55 Mrd. wert.

    SMX Just Armed the New Cold War; This Time, the Battle Is Fought for Proof, Not Power


    NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / October 20, 2025 / At Utah's White Mesa Mill, the smell of acid and ambition hangs in the air. Giant bags of monazite ore, each weighing more than a car, are stacked like silent weapons. Inside them sits the quiet …

    GROVER APPOINTS DIGITAL FINANCE PIONEER ROB STRAATHOF AS CEO TO LEAD ITS NEXT GROWTH CHAPTER


    Top executive pick brings extensive digital finance and technology expertise to leading consumer electronics subscription provider.New strategy marked by sustainable growth based on an enhanced customer offering and operational excellence.BERLIN, …

    Commercial leaders and innovators celebrated at the Black British Business Awards 2025


    LONDON, Oct. 20, 2025 /PRNewswire/ - Introducing this year's exceptional Black British Business Awards 2025 (BBBAwards) winners; representing the very best of entrepreneurs, corporate leaders and innovators from global corporations such as …

    JPMorgan Chase Aktie jetzt kaufen?


    Ob die JPMorgan Chase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JPMorgan Chase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    JPMorgan Chase

    +1,94 %
    -1,88 %
    -4,08 %
    +2,12 %
    +22,76 %
    +113,12 %
    +199,82 %
    +365,09 %
    +15.437,96 %
    ISIN:US46625H1005WKN:850628



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! JPMorgan Chase - Aktie im Spotlight - 20.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die JPMorgan Chase Aktie bisher um +2,08 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der JPMorgan Chase Aktie.