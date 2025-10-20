JPMorgan Chase - Aktie im Spotlight - 20.10.2025

Die JPMorgan Chase Aktie notiert aktuell bei 260,30€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,08 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,30 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

JPMorgan Chase ist ein global führendes Finanzinstitut mit umfassenden Dienstleistungen in Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Konsumentenfinanzierung. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Banken wie Bank of America und Goldman Sachs. Seine globale Reichweite und technologischen Innovationen bieten einen Wettbewerbsvorteil.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von JPMorgan Chase über einen Zuwachs von +2,12 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die JPMorgan Chase Aktie damit um -1,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei JPMorgan Chase auf +9,77 %.

JPMorgan Chase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,88 % 1 Monat -4,08 % 3 Monate +2,12 % 1 Jahr +22,76 %

Informationen zur JPMorgan Chase Aktie

Es gibt 3 Mrd. JPMorgan Chase Aktien. Damit ist das Unternehmen 717,55 Mrd. wert.

JPMorgan Chase Aktie jetzt kaufen?

Ob die JPMorgan Chase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JPMorgan Chase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.