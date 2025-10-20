UniCredit Aktie steigt - 20.10.2025

Mit einer Performance von +2,55 % konnte die UniCredit Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in UniCredit investiert war, konnte einen Gewinn von +6,76 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die UniCredit Aktie damit um -1,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die UniCredit um +59,74 % gewonnen.

UniCredit Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,25 % 1 Monat -4,97 % 3 Monate +6,76 % 1 Jahr +51,77 %

Informationen zur UniCredit Aktie

Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 98,90 Mrd. wert.

Top- und Flop-Aktien am 20.10.2025 im E-Stoxx 50.

UniCredit Aktie jetzt kaufen?

Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.