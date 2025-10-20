    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniCredit AktievorwärtsNachrichten zu UniCredit

    Besonders beachtet!

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    UniCredit Aktie steigt - 20.10.2025

    Am 20.10.2025 ist die UniCredit Aktie, bisher, um +2,55 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der UniCredit Aktie.

    Besonders beachtet! - UniCredit Aktie steigt - 20.10.2025
    Foto: andersphoto - stock.adobe.com

    UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

    UniCredit Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Mit einer Performance von +2,55 % konnte die UniCredit Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UniCredit S.p.A!
    Short
    66,59€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    60,28€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in UniCredit investiert war, konnte einen Gewinn von +6,76 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die UniCredit Aktie damit um -1,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die UniCredit um +59,74 % gewonnen.

    UniCredit Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,25 %
    1 Monat -4,97 %
    3 Monate +6,76 %
    1 Jahr +51,77 %

    Informationen zur UniCredit Aktie

    Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 98,90 Mrd. wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 20.10.2025


    Top- und Flop-Aktien am 20.10.2025 im E-Stoxx 50.

    UniCredit Aktie jetzt kaufen?


    Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    UniCredit

    +2,46 %
    -1,25 %
    -4,97 %
    +6,76 %
    +51,77 %
    +451,12 %
    +800,06 %
    +120,74 %
    +229,88 %
    ISIN:IT0005239360WKN:A2DJV6



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! UniCredit Aktie steigt - 20.10.2025 Am 20.10.2025 ist die UniCredit Aktie, bisher, um +2,55 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der UniCredit Aktie.