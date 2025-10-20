    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    Besonders beachtet!

    PNE Aktie fällt auf 10,920€ - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die PNE Aktie bisher Verluste von -1,80 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PNE Aktie.

    Foto: PNE AG

    PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

    PNE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Mit einer Performance von -1,80 % musste die PNE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die PNE Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -26,49 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -9,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,04 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PNE auf -0,09 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,82 % geändert.

    PNE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,59 %
    1 Monat -18,04 %
    3 Monate -26,49 %
    1 Jahr -7,63 %

    Informationen zur PNE Aktie

    Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 829,91 Mio.EUR wert.

    Globale Aktienindizes im Aufwind: Tech- und Kleinunternehmen glänzen


    Die globalen Aktienmärkte zeigen heute eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. Von deutschen Indizes bis hin zu den US-amerikanischen Börsen, die Anlegerstimmung ist optimistisch und spiegelt sich in deutlichen Kursgewinnen wider.

    Börsen Update Europa - 20.10. - ATX stark +4,65 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 20.10. - ATX stark +5,01 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    PNE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PNE

    -2,34 %
    -7,72 %
    -16,37 %
    -25,56 %
    -7,57 %
    -39,76 %
    +90,83 %
    +410,68 %
    +276,91 %
