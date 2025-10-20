    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Abspaltung des Industriekonzerns, Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS , habe mit einem Kurssprung von mehr als 40 Prozent ein sehr starkes Börsendebüt hingelegt, schrieb Tommaso Castello in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Tommaso Castello
    Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 11,50
    Kursziel alt: 11,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A

