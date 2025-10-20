    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Hold' - Ziel 11,50 Euro

    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Abspaltung des Industriekonzerns, Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS , habe mit einem Kurssprung von mehr als 40 Prozent ein sehr starkes Börsendebüt hingelegt, schrieb Tommaso Castello in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,59 % und einem Kurs von 9,672 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 21:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,71 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000Euro. Von den letzten 1 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 11,50 Euro

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
