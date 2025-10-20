Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Hold' - Ziel 11,50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,59 % und einem Kurs von 9,672 auf Tradegate (20. Oktober 2025, 21:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,71 Mrd..

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000Euro. Von den letzten 1 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten.