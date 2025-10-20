Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 20.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Salesforce
Tagesperformance: +4,59 %
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 1
Performance 1M: -0,01 %
Performance 1M: -0,01 %
Apple
Tagesperformance: +4,43 %
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 2
Performance 1M: +4,01 %
Performance 1M: +4,01 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 3
Performance 1M: +6,75 %
Performance 1M: +6,75 %
Merck & Co
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 4
Performance 1M: +4,54 %
Performance 1M: +4,54 %
3M
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 5
Performance 1M: -1,16 %
Performance 1M: -1,16 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte