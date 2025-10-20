Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 1
Performance 1M: +14,05 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,08 %
Platz 2
Performance 1M: +19,00 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 3
Performance 1M: +3,95 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 4
Performance 1M: -6,40 %
Apple
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 5
Performance 1M: +4,01 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 6
Performance 1M: -9,00 %
Shopify
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 7
Performance 1M: +4,61 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 8
Performance 1M: +7,60 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 9
Performance 1M: -16,11 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 10
Performance 1M: -3,01 %
Netflix
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 11
Performance 1M: -0,94 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 12
Performance 1M: -2,22 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 13
Performance 1M: +18,68 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 14
Performance 1M: +1,16 %
Palantir
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 15
Performance 1M: -2,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die strategische Partnerschaft mit Snowflake wird positiv bewertet, und es gibt Erwartungen auf gute Q3-Zahlen, die am 03.11. veröffentlicht werden. Dennoch äußern einige Anleger Skepsis über die Ankündigungen. Insgesamt zeigt die Kursentwicklung der letzten 14 Tage eine positive Tendenz, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 16
Performance 1M: +0,06 %
Cintas
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 17
Performance 1M: -5,22 %
PayPal
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 18
Performance 1M: +0,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen und wird als günstig bewertet, trotz gemischter Umsatzwachstumszahlen. Langfristig wird Potenzial gesehen, während Analysten optimistisch sind, dass PayPal sich erfolgreich neu aufstellt und Aufwärtspotenzial bietet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 19
Performance 1M: +6,28 %
Intel
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 20
Performance 1M: +27,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, unterstützt durch eine Kurssteigerung von 80% in den letzten 14 Tagen. Die mögliche Investition von NVIDIA und strategische Partnerschaften werden als positive Faktoren gesehen. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich Gewinnmitnahmen und einer möglichen Korrektur. Technisch hat Intel einen 'Golden Cross' erreicht, was als bullisches Signal gilt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Adobe
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 21
Performance 1M: -8,04 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 22
Performance 1M: +2,93 %
