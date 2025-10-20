Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 20.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 1
Performance 1M: +14,05 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +5,52 %
Platz 2
Performance 1M: +2,72 %
Jacobs Solutions
Tagesperformance: +5,26 %
Platz 3
Performance 1M: +6,69 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 4
Performance 1M: +16,76 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 5
Performance 1M: +19,00 %
Oracle
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 6
Performance 1M: -5,14 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +4,66 %
Platz 7
Performance 1M: +8,30 %
Moderna
Tagesperformance: +4,60 %
Platz 8
Performance 1M: +4,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, unterstützt durch eine Kurssteigerung von 5,7 % in den letzten 14 Tagen. Wichtige Studienergebnisse zu Impfstoffen und eine vielversprechende Onkologiepipeline könnten das Interesse der Anleger weiter steigern. Zudem gibt es Anzeichen für einen Stimmungswechsel, da Shortseller unter Druck geraten könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
eBay
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 9
Performance 1M: +1,64 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 10
Performance 1M: +3,39 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 11
Performance 1M: -6,40 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 12
Performance 1M: +3,95 %
Salesforce
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 13
Performance 1M: -0,01 %
Apple
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 14
Performance 1M: +4,01 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 15
Performance 1M: +12,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Newmont Corporation im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die sinkende Dividende von 2,20$ (2021) auf 1,00$ (2024) kritisch betrachtet wird, sehen viele das Unternehmen als stabilen Goldwert mit soliden Zahlen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine positive Tendenz, und Anleger erwarten, dass der Kurs noch deutlich steigen sollte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newmont Corporation eingestellt.
Hologic
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 16
Performance 1M: +14,67 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 17
Performance 1M: +7,60 %
Cooper Companies
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 18
Performance 1M: +9,48 %
EQT
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 19
Performance 1M: +11,74 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 20
Performance 1M: -6,95 %
State Street
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 21
Performance 1M: +0,48 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 22
Performance 1M: +10,30 %
Western Digital
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 23
Performance 1M: +20,25 %
Northern Trust
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 24
Performance 1M: -3,59 %
Albemarle
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 25
Performance 1M: +14,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Albemarle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Albemarle im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt einen gesunden Aufwärtstrend, mit der 100 USD-Marke als wichtigem Ziel. Anleger erwarten eine mögliche Erreichung von 150 USD. Fundamentale Stärken wie Liquidität und moderate Verschuldung werden betont, während Risiken durch steigende Lithiumproduktion und Marktkorrekturen diskutiert werden. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Albemarle eingestellt.
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 26
Performance 1M: -3,01 %
Vistra
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 27
Performance 1M: -3,27 %
Progressive
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 28
Performance 1M: -7,48 %
