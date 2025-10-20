    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsExpand Energy Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Expand Energy Corporation

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Expand Energy Corporation Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 20.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Expand Energy Corporation Aktie bisher um +6,26 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Expand Energy Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Expand Energy Corporation Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 20.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Expand Energy Corporation entwickelt nachhaltige Energielösungen, spezialisiert auf Solar- und Windkraft sowie Energiespeicher. Als wachsender Akteur im Bereich erneuerbare Energien konkurriert es mit First Solar, Vestas und Siemens Gamesa. Ein Alleinstellungsmerkmal sind fortschrittliche Energiespeicherlösungen und maßgeschneiderte Projekte.

    Expand Energy Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2025

    Die Expand Energy Corporation Aktie notiert aktuell bei 91,86 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,26 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,41  entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.300,00€
    Basispreis
    4,49
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.250,00€
    Basispreis
    4,58
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die Expand Energy Corporation Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -8,65 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Expand Energy Corporation Aktie damit um -1,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Expand Energy Corporation eine negative Entwicklung von -7,51 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,08 % geändert.

    Expand Energy Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,83 %
    1 Monat +2,72 %
    3 Monate -8,65 %
    1 Jahr +7,61 %

    Informationen zur Expand Energy Corporation Aktie

    Es gibt 238 Mio. Expand Energy Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,91 Mrd.EUR wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 20.10.2025


    Top- und Flop-Aktien am 20.10.2025 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 20.10. - US Tech 100 stark +1,38 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Expand Energy Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Expand Energy Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Expand Energy Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Expand Energy Corporation

    +6,33 %
    -1,83 %
    +2,72 %
    -8,65 %
    +7,61 %
    +138,72 %
    ISIN:US1651677353WKN:A2QPFF



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Expand Energy Corporation Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 20.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Expand Energy Corporation Aktie bisher um +6,26 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Expand Energy Corporation Aktie.