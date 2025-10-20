Expand Energy Corporation Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 20.10.2025

Die Expand Energy Corporation Aktie notiert aktuell bei 91,86€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,26 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,41 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Expand Energy Corporation entwickelt nachhaltige Energielösungen, spezialisiert auf Solar- und Windkraft sowie Energiespeicher. Als wachsender Akteur im Bereich erneuerbare Energien konkurriert es mit First Solar, Vestas und Siemens Gamesa. Ein Alleinstellungsmerkmal sind fortschrittliche Energiespeicherlösungen und maßgeschneiderte Projekte.

Obwohl sich die Expand Energy Corporation Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -8,65 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Expand Energy Corporation Aktie damit um -1,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Expand Energy Corporation eine negative Entwicklung von -7,51 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,08 % geändert.

Expand Energy Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,83 % 1 Monat +2,72 % 3 Monate -8,65 % 1 Jahr +7,61 %

Informationen zur Expand Energy Corporation Aktie

Es gibt 238 Mio. Expand Energy Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,91 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 20.10.2025 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Expand Energy Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Expand Energy Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Expand Energy Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.