Terra Clean kündigt LIFE-Emissionsangebot an

Vancouver B.C., 20. Oktober 2025 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von mindestens 10.000.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) bis zu 19.520.350 Einheiten zu einem Preis von 0,14 C$ pro Einheit (der „Ausgabepreis“) anzukündigen, um einen Bruttoerlös von insgesamt mindestens 1.400.000 C$ bzw. bis zu 2.732.849 C$ (das „Emissionsangebot“) zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,17 C$ während eines Zeitraums, der 60 Tage nach Abschluss des Angebots beginnt und 36 Monate nach Abschluss des Angebots endet.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die Claims in Utah und zukünftiger Explorations- und Erschließungskosten sowie für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der Abschluss des Emissionsangebots erfolgt voraussichtlich am oder um den 4. November 2025 und steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen für Finanzierungen dieser Art, die unter anderem den Erhalt aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange, umfassen.

Die Einheiten werden vorbehaltlich der Einhaltung der entsprechenden behördlichen Anforderungen und im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) Käufern mit Wohnsitz in den Provinzen und Territorien Kanadas – ausgenommen Quebec) bzw. anderen qualifizierten Rechtsgebieten gemäß der Listed Issuer Financing Exemption nach Part 5A von NI 45-106, geändert durch Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (zusammen die „Listed Issuer Financing Exemption“/LIFE) zum Verkauf angeboten. Nachdem das Emissionsangebot im Einklang mit der Listed Issuer Financing Exemption erfolgt, sind die im Rahmen des Emissionsangebots begebenen Einheiten nicht an eine Haltedauer gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen gebunden. Ein Angebotsdokument in Bezug auf das Emissionsangebot kann im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Webseite des Unternehmens (https://www.tcec.energy) eingesehen werden. Potenziellen Anlegern wird geraten, dieses Dokument vor einer Investitionsentscheidung zu lesen.