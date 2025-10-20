Nur Käufer im Markt

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    • Goldpreis erreicht Rekordhoch von 4.381,52 USD.
    • Gewinnmitnahmen drücken Preis auf 4.357 USD.
    • Anleger zeigen extreme FOMO im Goldmarkt.
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    NEW York (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat seine Rekordjagd auch am Montag fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg bis auf 4.381,52 US-Dollar. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein, zuletzt kostete die Unze noch gut 4.357 Dollar. Damit erreichte die Notierung für das Edelmetall den sechsten Handelstag in Folge ein Rekordhoch. Innerhalb von 15 Handelstagen war es damit der zwölfte Tag mit einem Höchststand.

    Es gebe nur Käufer im Goldmarkt, sagte Ole Hansen, Rohstoffstratege bei Saxo Bank. TD-Securities-Experte Dan Ghali beschrieb die Rally als "extreme FOMO", also eine besonders ausgeprägte Abwesenheit von Angst in der Stimmung der Anleger.

    Bemerkenswert ist die Fortsetzung der Goldpreis-Rally am Montag insbesondere deshalb, weil das Edelmetall eigentlich besonders in unruhigen und unsicheren Zeit besonders viel Zuspruch findet. Aber weder die mögliche Entspannung im US-chinesischen Handelskonflikt noch die Hoffnung auf ein Ende des "Shutdowns" in den Vereinigten Staaten kann dem Goldpreis offenbar bislang etwas anhaben./he/edh





    dpa-AFX
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
