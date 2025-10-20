Century Lithium produziert Lithiumhydroxid in der Demonstrationsanlage in Nevada

20. Oktober 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / Century Lithium Corp. (TSXV: LCE ) (OTCQX: CYDVF ) (FWB: C1Z ) („Century Lithium“ oder „das Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass in der Lithium-Extraktionsanlage („Demonstrationsanlage“) des Unternehmens in Amargosa Valley, Nevada, USA, erstmals Lithiumhydroxid aus Lithiumkarbonat hergestellt wurde, das aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Angel Island in der Nähe von Silver Peak, Nevada, stammt.

„Die von unserem Team hergestellten Lithiumhydroxidproben stellen einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar“, sagte Bill Willoughby, President und CEO von Century Lithium. „Bis zu diesem Zeitpunkt konzentrierten sich die Bemühungen von Century darauf, Lithiumkarbonat als Endprodukt für Angel Island herzustellen. Mit der Herstellung von hochreinem Lithiumhydroxid zeigen wir, dass Angel Island ein weiteres wichtiges Lithiumprodukt für den heimischen Markt liefern kann.“

Die Lithiumhydroxidproben wurden aus Lithiumkarbonat hergestellt, das aus der Lithium-Tonsteinlagerstätte auf Angel Island gewonnen und in der Demonstrationsanlage mit dem von Century Lithium zum Patent angemeldeten alkalischen Laugungs- und direkten Lithiumextraktionsverfahren („DLE“) behandelt wurde. Die Lithiumhydroxidproben wurden vor Ort in einem Chargenverfahren unter Verwendung einer herkömmlichen Kalkumwandlung mit Kalziumhydroxid hergestellt, um hochreines Lithiumhydroxid mit einer Reinheit von über 99,5 % zu erhalten.

Das Unternehmen verfolgt außerdem ein Verfahren zur direkten Lithiumumwandlung („DLC“), um Lithiumhydroxid direkt aus Lithiumchloridlösung herzustellen. Ein solches Verfahren würde Lithiumkarbonat als Zwischenstufe umgehen, den Betrieb vereinfachen und den Energieverbrauch sowie die Betriebskosten senken.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach mobilen und stationären Energiespeichern ist das Projekt von Century Lithium auf Angel Island strategisch günstig positioniert, da die Vereinigten Staaten nach einer zuverlässigen heimischen Quelle für kritische Materialien suchen. Lithiumkarbonat ist ein wesentlicher Bestandteil von LFP-Batterien, während Lithiumhydroxid für NMC/NCA-Batterien mit hoher Energiedichte benötigt wird. Durch den Nachweis des Potenzials zur Herstellung beider Produkte könnte Angel Island möglicherweise in bedeutendem Maße zur Energieunabhängigkeit der USA und einer widerstandsfähigen Batterie-Lieferkette beitragen.