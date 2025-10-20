Dubai festigt seine Position als führendes globales Finanzzentrum im Nahen Osten, Afrika und Südasien

Die Ankündigung fällt mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem das DIFC die Marke von 8.000 aktiven registrierten Unternehmen überschritten hat, darunter über 1.000 Unternehmen, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA), der unabhängigen Aufsichtsbehörde des Zentrums, reguliert werden. Darüber hinaus haben die DIFC Courts in diesem Jahr bisher Fälle mit einem Gesamtwert von über 17,5 Milliarden AED bearbeitet.

Dubai setzt seinen Aufstieg im Global Financial Centre Index fort. Es wurde bekannt gegeben, dass die Stadt weltweit auf den 11. Platz vorgerückt ist und damit ihre führende Position als wichtigstes Zentrum der Branche in der Region und als einer der vier weltweit führenden FinTech-Standorte gefestigt hat.

S.E. Essa Kazim, Gouverneur des DIFC, kommentierte: „Im Rahmen des bedeutenden Beitrags des DIFC zur Dubai Economic Agenda (D33) fördern wir weiterhin die Finanzdienstleistungsbranche, ziehen globale Talente an und unterstützen ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Der Erfolg des DIFC als Maßstab für aufstrebende Finanzzentren ist das Ergebnis der Schaffung eines Geschäftsumfelds, in dem Unternehmen nicht nur eine Betriebsgenehmigung erhalten, sondern auch eine Plattform, um eine Führungsrolle zu übernehmen und zu wachsen. Unser Rahmenwerk ist nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft ausgelegt – eine Zukunft, die Innovation begrüßt, höchste Standards einhält und auf Integrität basiert."

Dubai als globale Finanzmetropole der Region

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat das DIFC durch seine drei unabhängigen Gremien – die DIFC Authority, die DFSA und die DIFC Courts – Dubai zu einem Anziehungspunkt für globale Finanzriesen, Innovatoren und führende Anbieter professioneller Dienstleistungen gemacht. Es bietet ein Ökosystem, das Rechtssicherheit und regulatorische Klarheit mit geschäftlicher Flexibilität verbindet und damit zum Maßstab für aufstrebende Finanzzentren weltweit geworden ist.

Das bewährte Modell vereint die Führungsrolle der DIFC Authority in den Bereichen Strategie, Infrastruktur und Innovation, unterstützt durch die global ausgerichtete Aufsicht der DFSA und die Expertise der DIFC Courts in der Streitbeilegung, und bietet Unternehmen Transparenz, Stabilität und Sicherheit.

Dank seiner globalen Vernetzung und seinem Zugang zu mehr als 77 Ländern in der MEASA-Region hat sich das DIFC zum größten und vielfältigsten Finanzzentrum der Region entwickelt.

