PAUKENSCHLAG bei DroneShield! Volatus Aerospace im KI-Zeitalter! thyssenkrupp im TKMS-Hype! Die thyssenkrupp-Tochter TKMS hat ein überzeugendes Börsendebüt gefeiert. Am ersten Handelstag schoss der Kurs über 50 % nach oben. Passend dazu betonte Bundesverteidigungsminister Pistorius auf seiner Reise zu atlantischen NATO-Partnern die …



