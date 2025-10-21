PAUKENSCHLAG bei DroneShield! Volatus Aerospace im KI-Zeitalter! thyssenkrupp im TKMS-Hype!
Die thyssenkrupp-Tochter TKMS hat ein überzeugendes Börsendebüt gefeiert. Am ersten Handelstag schoss der Kurs über 50 % nach oben. Passend dazu betonte Bundesverteidigungsminister Pistorius auf seiner Reise zu atlantischen NATO-Partnern die …
Foto: esg-aktien.de
Die thyssenkrupp-Tochter TKMS hat ein überzeugendes Börsendebüt gefeiert. Am ersten Handelstag schoss der Kurs über 50 % nach oben. Passend dazu betonte Bundesverteidigungsminister Pistorius auf seiner Reise zu atlantischen NATO-Partnern die Investitionen in die Marine. Auch bei den Drohnen-Aktien Volatus Aerospace und DroneShield ging es gestern kräftig nach oben. Die Australier sorgten mit einem Umsatzwachstum von über 1.000 % für einen Paukenschlag. Auch bei Volatus sind die Aussichten rosig – und die Bewertung konservativer.
