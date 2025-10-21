FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Grünen-Vorschlag zum Pflichtdienst:

"Das schafft mehr Gerechtigkeit als das Losverfahren bei der Wehrpflicht, das die schwarz-rote Koalition als seltsamen Kompromiss erwägt. Denn während sich jemand, der zum Wehrdienst gelost wird, als Verlierer fühlt und dann noch verweigern kann, wäre bei einem Pflichtdienst klar: Hier müssen alle ran, jeder kann diese Zeit einplanen. Wenn auf jeden Fall ein Dienst absolviert werden muss, wird das mehr Leute zur Bundeswehr motivieren, als wenn die Alternative dazu heißt: weiterstudieren, weiterarbeiten oder um die Welt reisen."




