    Pressestimme

    'Frankfurter Neue Presse' zu Grünen-Vorschlag zum Pflichtdienst

    Für Sie zusammengefasst
    • Pflichtdienst schafft mehr Gerechtigkeit für alle.
    • Losverfahren führt zu Verlierern und Unsicherheit.
    • Pflichtdienst motiviert mehr Menschen zur Bundeswehr.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Grünen-Vorschlag zum Pflichtdienst:

    "Das schafft mehr Gerechtigkeit als das Losverfahren bei der Wehrpflicht, das die schwarz-rote Koalition als seltsamen Kompromiss erwägt. Denn während sich jemand, der zum Wehrdienst gelost wird, als Verlierer fühlt und dann noch verweigern kann, wäre bei einem Pflichtdienst klar: Hier müssen alle ran, jeder kann diese Zeit einplanen. Wenn auf jeden Fall ein Dienst absolviert werden muss, wird das mehr Leute zur Bundeswehr motivieren, als wenn die Alternative dazu heißt: weiterstudieren, weiterarbeiten oder um die Welt reisen."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
