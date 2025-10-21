    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Münchner Merkur' zu Trump/Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Albtraumhafter Besuch für Ukrainischen Präsidenten.
    • Trump handelt impulsiv, nicht strategisch wie Putin.
    • Deal über Donbass wäre für Ukraine Selbstmord.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Trump/Ukraine:

    Der freitägliche Besuch im Weißen Haus muss für den ukrainischen Präsidenten so albtraumhaft verlaufen sein wie der historische Eklat im Februar 2025, Flüche, Schreiereien und Drohungen inclusive. Für Europa sind das entsetzliche Nachrichten. Alle Therapiesitzungen, auf denen die Europäer Trump auf ihre Seite zu ziehen versuchten, haben sich als vergebliche Liebesmüh erwiesen. Anders als Putin handelt Trump nicht strategisch, sondern wie ein Kind impulsgetrieben. Für die Ukraine wäre die jetzt auch von Trump verlangte Übergabe des gesamten Donbass an Russland glatter Selbstmord: Sie müsste ihren massiven Verteidigungsriegel aufgeben, an denen sich Putins Truppen bisher die Zähne ausgebissen haben. Einem späteren Vormarsch der Kreml-Truppen hätte Kiew dann nur noch wenig entgegenzusetzen. Niemals können die Europäer einen solchen Deal gutheißen, von dem sich Trump den Friedensnobelpreis erhofft, der den Europäern aber keinen langen Frieden bringen wird./yyzz/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Münchner Merkur' zu Trump/Ukraine "Münchner Merkur" zu Trump/Ukraine: Der freitägliche Besuch im Weißen Haus muss für den ukrainischen Präsidenten so albtraumhaft verlaufen sein wie der historische Eklat im Februar 2025, Flüche, Schreiereien und Drohungen inclusive. Für Europa …