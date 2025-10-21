    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Zeitung' zu Christlichem Nationalismus in den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Christlicher Nationalismus: schwer zu definieren.
    • Religiöse Rechte unterstützt Trumps MAGA-Bewegung.
    • Wokeness wird als übertrieben kritisiert.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Christlichem Nationalismus in den USA:

    Was heißt Christlicher Nationalismus in den USA? Eine Definition ist schwierig, da er sich aus Strömungen speist, die die USA als christliche Nation bis hin zu religiöser Überlegenheit ihres militanten Christentums feiern. So entwickeln sie eine eigene Wokeness - ein Begriff, gegen den sie polemisieren. Wokeness bedeutet in ihren Augen nämlich übertriebenes Eintreten für Geschlechtergerechtigkeit, für Menschenrechte, gegen Diskriminierung von Minderheiten und Transsexualität. Die religiöse Rechte hat sich voll auf die Seite von Trumps MAGA-Bewegung geschlagen und unterstützt damit den persönlichen Rachefeldzug des Präsidenten gegen alle, die ihm im Wege stehen, die für die Ablösung liberaler Richter sind und bei der Jagd auf illegale Zuwanderer und der Untergrabung von Wahlregeln zugunsten der Republikaner alle Augen zudrücken./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
