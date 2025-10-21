    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' über die Landtagswahlen 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz' Aussage zur CDU ist Wahlkampfrhetorik.
    • AfD könnte in mehreren Ländern stärkste Fraktion werden.
    • CDU hat Schwierigkeiten im Umgang mit der Linken.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" über die Landtagswahlen 2026:

    Merz' Aussage, die CDU wolle stärkste Kraft bei den Landtagswahlen bleiben, darf also getrost unter der Rubrik Wahlkampfrhetorik abgelegt werden. Stand heute kommt es anders - und die AfD wird in ein, zwei Ländern wohl die stärkste Fraktion stellen. Spätestens dann könnte die nächste Brandmauerdiskussion für die CDU nötig sein. Denn dann wird es um den Umgang mit der Linken gehen. Während CSU-Chef Markus Söder weiterhin gegen Linke und Grüne wettern kann, wohlwissend, beide Parteien in Bayern nicht für Mehrheiten zu benötigen, tut sich der CDU-Vorsitzende bei dieser Frage schwerer. Mit den Grünen koalieren Christdemokraten ohnehin schon in einigen Ländern, lautlos und erfolgreich./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

