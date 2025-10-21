    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Umgang mit der AfD

    • Merz: Keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD.
    • Abgrenzungspolitik konnte AfD nicht eindämmen.
    • Mitte-Parteien müssen Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Umgang mit der AfD:

    Merz hat es noch einmal in aller Klarheit gesagt: Mit ihm werde es keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. (.) Fest steht allerdings (.), dass eine jahrelange Politik der Abgrenzung die AfD nicht einhegen konnte. (.) Es ist nicht nur an der CDU, die AfD einzudämmen. Die anderen Parteien der Mitte sind genauso in der Pflicht. Sie sollten daher mit politischen Brandmauerspielchen aufhören. Stattdessen sollten SPD und CDU/CSU sich darum bemühen, ihre vielerorts verlorene Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Das gilt auch für die Grünen. Dazu gehören ein klares Profil, eine faire Abgrenzung voneinander und das tatsächliche Angehen von Problemen (.) Nur die Kärrnerarbeit kann die AfD eines Tages wieder klein machen. Ansonsten bleibt die Hoffnung, dass die Rechtspopulisten sich irgendwann selbst entzaubern. (.)/yyzz/DP/mis





