'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Gesellschaftsjahr-Vorschlag Grünen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Gesellschaftsjahr-Vorschlag der Grünen:

Das Gesellschaftsjahr wäre noch problematischer als all die anderen Ideen, die bereits auf dem Markt sind. Wobei es ja konsequent klingt, Frauen einzubeziehen. Das Ganze wirkt auch freundlicher: Das Mitfahren im Rettungswagen oder zwölf Monate Engagement als Handballjugendtrainer wären kein "Ersatzdienst" für "Verweigerer", sondern dem Dienst an der Waffe gleichgestellt. Nur: Genau hier liegt das Problem. Statt sich auf die Frage zu beschränken, wie man die Bundeswehr flott kriegt, wollen die Grünen junge Menschen auch zu allen möglichen anderen Aufgaben abkommandieren. Im Ringen darum, wie viel Freiwilligkeit beim Wehrdienst vertretbar wäre, mit einem gesamtgesellschaftlichen Arbeitszwang zu kommen - darauf muss man erstmal kommen.




