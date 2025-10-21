    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Gesellschaftsjahr-Vorschlag Grünen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gesellschaftsjahr der Grünen problematisch und unklar.
    • Frauen einbeziehen klingt gut, doch wenig praktikabel.
    • Zwangsarbeit statt Freiwilligkeit für junge Menschen?

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Gesellschaftsjahr-Vorschlag der Grünen:

    Das Gesellschaftsjahr wäre noch problematischer als all die anderen Ideen, die bereits auf dem Markt sind. Wobei es ja konsequent klingt, Frauen einzubeziehen. Das Ganze wirkt auch freundlicher: Das Mitfahren im Rettungswagen oder zwölf Monate Engagement als Handballjugendtrainer wären kein "Ersatzdienst" für "Verweigerer", sondern dem Dienst an der Waffe gleichgestellt. Nur: Genau hier liegt das Problem. Statt sich auf die Frage zu beschränken, wie man die Bundeswehr flott kriegt, wollen die Grünen junge Menschen auch zu allen möglichen anderen Aufgaben abkommandieren. Im Ringen darum, wie viel Freiwilligkeit beim Wehrdienst vertretbar wäre, mit einem gesamtgesellschaftlichen Arbeitszwang zu kommen - darauf muss man erstmal kommen./yyzz/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Gesellschaftsjahr-Vorschlag Grünen "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Gesellschaftsjahr-Vorschlag der Grünen: Das Gesellschaftsjahr wäre noch problematischer als all die anderen Ideen, die bereits auf dem Markt sind. Wobei es ja konsequent klingt, Frauen einzubeziehen. Das Ganze wirkt …