    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Die Glocke' zu Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumps Video-Clip zeigt neuen Tiefpunkt der Politik.
    • Er wird als Despot wahrgenommen, nicht als Demokrat.
    • Widerstand gegen Trump muss sichtbarer werden.

    OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Trump:

    Der an Geschmacklosigkeit nicht zu überbietende Video-Clip des Präsidenten beschreibt einen neuen Tiefpunkt im politischen Alltag der USA, der massiv von Trumps autoritärer Politik und seinen Entgleisungen geprägt ist. (.) Er ist kein Demokrat, sondern ein Despot, der gerne König wäre. Wie die einst stolze republikanische Partei so eine Demokratieverachtung erträgt, ist unbegreiflich. Die Demonstranten haben am Wochenende gezeigt, dass es in den USA Widerstand gibt. Dieser muss sichtbarer werden, damit der trumpsche Alptraum 2028 mit der nächsten Präsidentenwahl endet. Bis dahin gilt: Gott schütze Amerika (und den Rest der Welt)./yyzz/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Die Glocke' zu Trump "Die Glocke" zu Trump: Der an Geschmacklosigkeit nicht zu überbietende Video-Clip des Präsidenten beschreibt einen neuen Tiefpunkt im politischen Alltag der USA, der massiv von Trumps autoritärer Politik und seinen Entgleisungen geprägt ist. (.) …