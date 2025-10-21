    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Junge Welt' zum Stopp russischer Öl- und Gasimporte

    Für Sie zusammengefasst
    • EU bringt Politik in Energieversorgung ein
    • Notfallklausel für Rücknahme des Ausstiegs geplant
    • Versorgungssicherheit wird gegen Lebenshaltungskosten abgewogen

    BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zum Stopp russischer Öl- und Gasimporte:

    Es ist die EU, die der Versorgung ihrer Bevölkerung und Volkswirtschaft ein politisches Element beibringt. Die Energieminister haben bei der Beschlussfassung in Luxemburg selbst gemerkt, was das bedeutet. Eine Notfallklausel soll der Kommission erlauben, den ganzen Ausstieg aus russischen Energieträgern zurückzunehmen, wenn "plötzlich" eine "ernsthafte Gefährdung der Versorgungssicherheit eines oder mehrerer Mitgliedsländer" eintritt. Eine geplante Gefährdung der Versorgungssicherheit dagegen geht in Ordnung, eine Verteuerung elementarer Lebensbedingungen sowieso. Die EU-Institutionen sind mal wieder dabei, alle "Vorurteile" der "Euroskeptiker" in begründete Urteile zu verwandeln./yyzz/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Junge Welt' zum Stopp russischer Öl- und Gasimporte "Junge Welt" zum Stopp russischer Öl- und Gasimporte: Es ist die EU, die der Versorgung ihrer Bevölkerung und Volkswirtschaft ein politisches Element beibringt. Die Energieminister haben bei der Beschlussfassung in Luxemburg selbst gemerkt, was …