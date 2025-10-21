    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Merz' 'Stadtbild'-Äußerungen

    • Merz' Äußerungen schüren Fremdenhass und Vorurteile.
    • Gewalt gegen Frauen betrifft nicht nur Migranten.
    • Statistiken zeigen, deutsche Männer sind ebenfalls Täter.

    LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Merz' 'Stadtbild'-Äußerungen:

    Man müsse doch nur die (deutschen) Töchter fragen, um zu wissen, wie schlimm es die Migranten hierzulande treiben, machte Merz deutlich. Das ist aus zweierlei Gründen eine unnötige wie enttäuschende Entgleisung des Regierungschefs. Erstens sprechen so die Rechtspopulisten. Zweitens ist die Aussage falsch. Die Statistiken zeigen, dass Gewalt gegen Frauen nicht ausschließlich von Migranten, sondern auch von deutschen Männern ausgeht. Beides muss bekämpft werden. Wer nur die eine Seite nennt, wie Merz es tut, schürt Fremdenhass./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
