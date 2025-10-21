Leverkusen und Dortmund in der Champions League gefordert

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 3,465 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 382,52 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +44,40 %/+44,40 % bedeutet.