RoboMarkets - Technische Analyse DAX (21.10.2025)

Der DAX blieb erwartungsgemäß im übergeordneten Seitwärtstrend. Ein weiterhin wichtiger Indikator dafür war und ist, dass die 200-Tage-Linie seit über einer Woche nahezu punktgleich mit der unteren Seitwärtslinie (23.051) verlief. Seit Kurzem tendiert sie nun sogar offensichtlich darüber bei aktuell 23.143 Indexzählern. Dies spricht dafür, dass der übergeordnete Seitwärtstrend auch weiterhin bis dato nicht ernsthaft in Gefahr zu sein scheint. Heißt: Die übergeordnete Seitwärtsstruktur bleibt wohl „so oder so“ vorerst bestehen. Diese ergibt sich auch nicht zuletzt durch die Konstellation der Bollinger-Bandbreite (24.796 bis 23.452). Für die kurzfristige Entwicklung bedeutet dies: Nach unten ist der DAX recht gut abgesichert. Nach oben aber auch gedeckelt. Oberes Bollinger-Band (24.796) und Allzeithoch (24.771) verlaufen ebenfalls nahezu punktgleich.

Kaufsignal seitens der Slow-Stochastik. Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich neutral, sowohl in der klassischen als auch der traditionellen Lesart. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist wieder als positiv anzusehen. Der DAX konnte die Wolke („Kumo“) nach oben verlassen. Die Slow-Stochastik offeriert ein Kaufsignal. Die kurzfristige Tendenz ist damit wieder etwas positiver als noch die letzten Tage. Die übergeordnete mittelfristige Tendenz bleibt weiterhin seitwärts. Der DAX wird sich gleich zu Beginn des heutigen Dienstagshandels daran machen, den Widerstand bei 24.339 zu überschreiten. Das bisherige Allzeithoch (24.771) rückt damit wieder ein Stück näher.