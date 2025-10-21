    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 21. Oktober 2025

    • BHP Group und Tele2 veröffentlichen Q3-Zahlen.
    • Wichtige US-Unternehmen berichten ebenfalls Q3-Ergebnisse.
    • Konjunkturdaten: Umsatz Gastgewerbe und Staatsverschuldung.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. Oktober 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    00:30 AUS: BHP Group, Q3 Operation Report
    07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz
    09:00 DEU: Mensch und Maschine Software Q3-Zahlen
    11:45 USA: 3M, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen
    12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen
    12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen
    13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz (detailliert)
    18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen
    18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz
    22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

    USA: Halliburton, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/25 08:00 CHE: Handelsbilanz 9/25
    08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 8/25
    08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25
    11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig) 14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Investor Summit Europe von Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES)

    DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

    CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 27.10.2025 in MEZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
