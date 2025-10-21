    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hamburger Flughafen erwartet trotz Klimaentscheids keine Kostensprünge

    Für Sie zusammengefasst
    • Flughafen Hamburg erwartet keine Kostensprünge.
    • CO2-Emissionen sollen bis 2035 auf null sinken.
    • Volksentscheid bringt CO2-Neutralität auf 2040 vor.

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Betreibergesellschaft des Hamburger Flughafens erwartet trotz des vorgezogenen Klimaziels der Stadt keine Kostensprünge. So müssten Flughafenentgelte nach dem Entscheid vermutlich nicht angepasst werden, sagte der Leiter für die politische Kommunikation des Flughafens, Johannes Scharnberg, auf einer Wasserstoff-Konferenz in Hamburg.

    Der Flughafen verringere seit Jahren Emissionen und die eigenen Reduktionsziele seien bereits ambitioniert, sagte Scharnberg der Deutschen Presse-Agentur. Er rechne derzeit nicht mit Preissteigerungen vonseiten des Airports, die Verbraucher belasteten.

    Flughäfen nehmen unter anderem über Flughafenentgelte, die genehmigt werden müssen, Geld ein. Fluggesellschaften argumentieren, dass höhere Entgelte zu höheren Ticketpreisen führen.

    Der Flughafen hat das Ziel, im eigenen Betrieb die CO2-Emissionen bis 2035 auf null zu reduzieren. Das heißt nicht, dass der Airport dann emissionsfrei ist. Es gibt auch indirekte Emissionen - etwa beim Starten und Landen von Flugzeugen. Scharnberg sieht den Flughafen dennoch gut positioniert, das neue Klimaziel der Stadt zu erreichen - womöglich vorzeitig.

    Hamburgs Bürger hatten im Oktober in einem Volksentscheid entschieden, CO2-Neutralität von 2045 auf 2040 vorzuziehen. Wirtschaftsverbände kritisierten: Die Entscheidung schwäche den Standort.

    Während der Konferenz am Montag, die der Flughafen ausrichtete, tauschen sich Branchenvertreter über Wasserstoff in der Luftfahrt aus. Am Dienstag beginnt in Hamburg eine mehrtägige internationale Wasserstoff-Fachmesse./lkm/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Hamburger Flughafen erwartet trotz Klimaentscheids keine Kostensprünge Die Betreibergesellschaft des Hamburger Flughafens erwartet trotz des vorgezogenen Klimaziels der Stadt keine Kostensprünge. So müssten Flughafenentgelte nach dem Entscheid vermutlich nicht angepasst werden, sagte der Leiter für die politische …