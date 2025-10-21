    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Öl-Probebohrungen nahe Amazonasmündung genehmigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Ibama genehmigt Ölbohrungen nahe Amazonas-Mündung.
    • Petrobras startet umstrittene Probebohrungen sofort.
    • Umweltschützer warnen vor schweren Klimafolgen.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BRASÍLIA (dpa-AFX) - Kurz vor der Weltklimakonferenz in Brasilien hat die Umweltschutzbehörde (Ibama) des südamerikanischen Landes eine umstrittene Probebohrung nach Öl nahe der Mündung des Amazonas genehmigt. Der halbstaatliche Energiekonzern Petrobras habe eine Lizenz für Bohrungen zur Erforschung möglicher Erdölvorkommen im Atlantik erhalten, teilte Ibama mit. Die Region stehe für die "Zukunft unserer Energiesouveränität", schrieb Energieminister Alexandre Silveira auf der Nachrichtenplattform X.

    Die Probebohrungen sollten sofort beginnen und etwa fünf Monate dauern, hieß es in einer Mitteilung von Petrobras. Vor mehr als zwei Jahren hatte die Umweltbehörde einen Antrag des Energiekonzerns auf Probebohrungen in dem Gebiet noch abgelehnt. Daraufhin nahm Petrobras Änderungen an seinem Sicherheitskonzept vor, um das Risiko von Umweltschäden zu reduzieren.

    Naturschützer warnen dennoch vor den Folgen der Tiefseebohrungen. "Brasilien hat gerade einen gefährlichen Schritt in die falsche Richtung angesichts der Klimakrise unternommen", hieß es in einer Stellungnahme der Umweltschutzorganisation Greenpeace. "Selbst nach drei Warnungen der Bundesstaatsanwaltschaft vor Risiken und Unregelmäßigkeiten hat die Umweltbehörde Ibama Petrobras die Genehmigung erteilt, Ölbohrungen in der Amazonasmündung durchzuführen" - dabei handele es sich um eine der artenreichsten und störungsempfindlichsten Regionen der Erde./dde/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
