USA-Australien-Rohstoffdeal lässt australische Seltene-Erden-Aktien explodieren!

An der Börse in Sydney reagierten Anleger euphorisch: Lynas Rare Earths , Australiens größter Produzent Seltener Erden, stieg um 4,7 Prozent. Iluka Resources , ein führender Anbieter von Mineralsanden, legte über 9 Prozent zu. Auch Pilbara Minerals , ein wichtiger Lithiumförderer, gewann rund 5 Prozent. Noch stärker trieben Spekulanten kleinere Werte nach oben: VHM schoss um 30 Prozent in die Höhe, Northern Minerals um 16 Prozent. Der größte Gewinner war Latrobe Magnesium, dessen Aktie sich um fast 47 Prozent verteuerte. Larvotto Resources gewann immer hin rund 11,5 Prozent hinzu.

Ein Mega-Deal zwischen den USA und Australien sorgt für einen Kurssprung bei australischen Rohstoffaktien: Nach der Unterzeichnung eines milliardenschweren Abkommens über kritische Mineralien legten die Aktien führender australischer Produzenten am Dienstag kräftig zu. Das Abkommen, das von US-Präsident Donald Trump und Australiens Premier Anthony Albanese am Montag offiziell unterzeichnet wurde, umfasst Investitionen von bis zu 8,5 Milliarden US-Dollar und soll die Versorgung mit strategisch wichtigen Metallen sichern – von Seltenen Erden über Lithium bis Magnesium.

Besonders im Fokus steht aktuell Alcoa: Der US-Aluminiumriese entwickelt in Westaustralien ein Projekt zur Rückgewinnung und Raffinierung des kritischen Metalls Gallium – eines der beiden vorrangig geförderten Vorhaben unter dem neuen Abkommen. Die US-Regierung will sich daran direkt mit Kapital beteiligen. Alcoa-Aktien, die auch an der australischen Börse gehandelt werden, zogen daraufhin um fast 10 Prozent an.

Hintergrund des Deals ist die zunehmende geopolitische Rivalität mit China, das derzeit den Weltmarkt für Seltene Erden und viele andere kritische Rohstoffe dominiert. Peking hat zuletzt seine Exportkontrollen verschärft – ein Schritt, der Washington und Canberra dazu drängt, alternative Lieferketten aufzubauen.

Nach Angaben von Premier Albanese wollen beide Länder innerhalb der nächsten sechs Monate jeweils rund 1 Milliarde US-Dollar in sofort verfügbare Projekte investieren. Das Weiße Haus sprach laut CNBC sogar von über 3 Milliarden US-Dollar für die gleiche Periode und bezeichnete das Abkommen als "Rahmenvereinbarung". Die US-Export-Import-Bank plant zudem Finanzierungen von über 2,2 Milliarden US-Dollar, was bis zu 5 Milliarden an Gesamtinvestitionen freisetzen könnte.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion