25 0 Kommentare FRIEDRICH VORWERK: 39% Umsatzplus & optimistische Prognose für 2025

Die Friedrich Vorwerk Group SE beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 39 % im dritten Quartal 2025 und einer stark verbesserten EBITDA-Marge von 25,4 %. Das EBITDA stieg um 113 % auf 105,8 Mio. €, während der Nettofinanzmittelbestand um 81 Mio. € zulegte. Mit einer angehobenen Umsatzprognose und einem Auftragseingang von 419 Mio. € blickt der Vorstand optimistisch in die Zukunft.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

