FRIEDRICH VORWERK: 39% Umsatzplus & optimistische Prognose für 2025
Die Friedrich Vorwerk Group SE beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 39 % im dritten Quartal 2025 und einer stark verbesserten EBITDA-Marge von 25,4 %. Das EBITDA stieg um 113 % auf 105,8 Mio. €, während der Nettofinanzmittelbestand um 81 Mio. € zulegte. Mit einer angehobenen Umsatzprognose und einem Auftragseingang von 419 Mio. € blickt der Vorstand optimistisch in die Zukunft.
Foto: Friedrich Vorwerk
- Die Friedrich Vorwerk Group SE erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 202 Mio. €, was einem Anstieg von 39 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die EBITDA-Marge stieg auf 25,4 %, was eine Verbesserung um 8 Prozentpunkte darstellt.
- Im Zeitraum der ersten neun Monate 2025 betrug das EBITDA 105,8 Mio. €, was einem Anstieg von 113 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Nettofinanzmittelbestand erhöhte sich auf 111,4 Mio. €, ein Anstieg um 81,0 Mio. € seit dem 30.09.2024.
- Der Vorstand hebt die Umsatzprognose für 2025 auf 650-680 Mio. € an, sowie die EBITDA-Marge auf 20,0-22,0 %.
- Der Auftragseingang in den ersten neun Monaten betrug 419 Mio. €, während das Gesamtprojektvolumen um 45 % auf 886 Mio. € gesteigert werden konnte.
Der Kurs von Friedrich Vorwerk Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 85,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,12 %
im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.117,10PKT (+1,56 %).
-0,12 %
-6,33 %
+11,10 %
+2,72 %
+227,94 %
+410,19 %
+78,38 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
