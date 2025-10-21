GoodWe feiert 15-jähriges Jubiläum mit Cashback für Installateure in Europa

MÜNCHEN, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich des 15-jährigen Firmenjubiläums hat der Wechselrichterhersteller und Anbieter intelligenter Energielösungen GoodWe eine Cashback-Aktion für Installateure in Europa angekündigt. Die Aktion läuft über drei Monate, vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2025, und umfasst ausgewählte GoodWe-Produkte für Privathaushalte, darunter Hybrid-Wechselrichter mit Batterien, All-in-One-Systeme, EV-Ladegeräte, Wärmepumpen und Carports.

Installateure benötigen eine Mitgliedschaft bei GoodWe PLUS+ Treueprogramm, dem europäischen Installateur Programm, um teilnahmeberechtigt zu sein. Die Anmeldung zur Mitgliedschaft ist bei der Einreichung des Cashback-Antrags möglich und bietet zusätzliche Vorteile wie Garantieleistungen, kostenlose technische Schulungen und Treueprämien. Zudem müssen Einkäufe über einen autorisierten Händler getätigt werden, um anerkannt zu werden.

„Installateure sind der Schlüssel zum Erfolg von GoodWe. Mit dieser Kampagne möchten wir uns für 15 Jahre Zusammenarbeit bedanken", sagt Jie Zhang, Geschäftsführer von GoodWe Europe GmbH. „Durch die Kombination von attraktiven Cashback-Anreizen und nahtlosem Zugang zu unserer GoodWe PLUS+ Community stärken wir unsere Partnerschaften und unterstützen Installateure beim Ausbau ihres Geschäfts."

Das Ökosystem für intelligente Energie

GoodWe hat sein Produktportfolio in den letzten Jahren stetig erweitert und bietet intelligente Energietechnik für moderne Wohnhäuser, gewerbliche und industrielle Anwendungen sowie Großprojekte an. Der Ursprung und anhaltende Stärke des Unternehmens liegen im Bereich der privaten Anwendungen, wo es eine Reihe vernetzter Lösungen etabliert hat. Neben innovativen Hybrid-Wechselrichtern und Batteriesystemen produziert der Hersteller Leichtbau- Solarmodule für seine Solar-Carports, eine Reihe von Wärmepumpen und Warmwasserbereitern unter der Marke GoodHeat sowie EV-Ladegeräte in der zweiten Generation. Diese Vielfalt spiegelt sich in der Cashback-Aktion wider, die folgende Produkte umfasst:

Hybrid-Wechselrichter und Batterien (gemeinsam gekauft)

ES G2 (3–6kW) oder ES Uniq (8–12kW) mit Lynx U G3 / Lynx A G3

ET G2 (6–15kW) oder ET (20–30kW) mit Lynx D

All-in-One Energiespeichersysteme

ESA Wechselrichter (3–10kW) mit ESA 5–48kWh Batteriemodul

Energietechnik für das Zuhause

Balkonanlage ESA 0.8kW + BAT 1.9kWh