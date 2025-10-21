Steyr Motors: Neuer Markt für mobile Energie – €100 Mio. Umsatz bis 2030
Steyr Motors AG erobert mit der M12 Power Unit den globalen Markt für mobile Energieerzeugung und plant bis 2030 Umsätze von über 100 Millionen Euro. Die Serienproduktion beginnt 2026.
- Steyr Motors AG erschließt einen globalen Markt für mobile Energieerzeugung mit einer neuen Produktkategorie und erwartet bis 2030 kumulierte Umsätze von über 100 Millionen Euro.
- Die M12 Power Unit (M12PU) bietet 32 kVA Leistung bei nur 600 kg Gewicht und setzt neue Maßstäbe in Effizienz und Leistungsdichte im Vergleich zu Wettbewerbern wie Caterpillar und Cummins.
- Die M12PU ist für verschiedene Anwendungen konzipiert, darunter militärische Fahrzeuge, Basen und humanitäre Missionen, und bietet zuverlässige Energieversorgung in kritischen Situationen.
- Der Markt für Dieselgeneratoren wird bis 2032 auf ein Volumen von 37 Milliarden Euro wachsen, wobei Steyr Motors auf das größte Segment bis 60 kW abzielt.
- Die Serienproduktion der M12PU soll im zweiten Halbjahr 2026 starten, mit einer EBIT-Marge von über 20 % ab Serienstart.
- Steyr Motors plant ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahr 2025 und strebt eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Steyr Motors ist am 23.10.2025.
Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,77 % im
Plus.
+3,97 %
-0,79 %
-7,20 %
-17,13 %
+243,38 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
