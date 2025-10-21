    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    iPhone-Boom

    Loop Capital sieht neuen iPhone-Superzyklus bis 2027 und stuft Apple-Aktie hoch!

    Laut Loop Capital steht Apple bis 2027 ein neuer iPhone-Boom bevor. Leichtere, faltbare und KI-basierte Modelle sollen den Absatz ankurbeln. Die Analysten sind bullish für die Aktie und heben das Kursziel deutlich an.

    Foto: Michael Kappeler/dpa

    Laut einer neuen Analyse von Loop Capital könnte Apple vor einer mehrjährigen Wachstumsphase stehen, die von einem frischen iPhone-Boom angetrieben wird. Die US-Investmentbank hat die Aktie des Tech-Giganten von "Halten" auf  "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 226 auf 315 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs.

    Analyst Ananda Baruah erwartet, dass Apple "am Beginn eines neuen Adoptionszyklus" steht, der bis 2027 anhalten dürfte. Die Auswertung der Lieferkette deutet darauf hin, dass die iPhone-Verkäufe in den kommenden Jahren stetig steigen werden – stärker als von den meisten Analysten derzeit angenommen. Besonders das im September vorgestellte iPhone 17, das erste große Redesign seit Jahren, habe die Nachfrage bereits übertroffen.

    Loop Capital sieht darin nur den Anfang. Apple plant, künftig leichtere und sogar faltbare iPhones auf den Markt zu bringen. Diese Designs könnten das Wachstum weiter ankurbeln. Zudem arbeitet der Konzern an seinem ersten "AI Phone", das speziell auf künstliche Intelligenz ausgelegt ist. Sollte dieses Modell tatsächlich 2025 erscheinen, wäre das laut Baruah das dritte Jahr in Folge mit einem echten Designsprung.

    Diese optimistische Einschätzung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Apple-Aktie nach einer schwachen ersten Jahreshälfte wieder erholt hat: In den letzten sechs Monaten gewann die Aktie fast 36 Prozent hinzu, seit Jahresbeginn legte sie um rund 7,5 Prozent zu. Den gestrigen Handelstag an der Nasdaq schloss die Aktie mit einem Plus von fast vier Prozent ab.

    Mit seiner Kaufempfehlung reiht sich Loop Capital in den allgemeinen Markttrend ein. Laut LSEG-Daten bewerten derzeit 32 von 52 Analysten die Apple-Aktie positiv. 16 raten zum Halten und drei zum Verkaufen.

    Sollte sich der erwartete iPhone-Superzyklus bestätigen, könnte Apple von 2025 bis 2027 drei Rekordjahre in Folge erleben und Anlegern eindrucksvoll zeigen, dass die Innovationsmaschine aus Cupertino noch lange nicht ausgereizt ist.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
