Der Silberpreis hat im Oktober das in den 1980er Jahren ausgebildete Allzeithoch bei 50 US-Dollar je Feinunze erreicht und es anschließend signifikant überwunden. Das war 2012, als die Marke von 50-US-Dollar ebenfalls kurzzeitig erreicht wurde, noch anders. Damals wurde das alte Hoch nur um wenige Cent überboten.

Gemeinsam war beiden Anstiegen jedoch eine ausgesprochene Steilheit, die auch beim diesjährigen Anstieg zu beobachten war. Ihr folgte sowohl 1980 wie auch 2012 ein ebenso steiler Abverkauf. Das führt zwangsläufig zu der Frage, ob sich eine ähnliche Entwicklung auch jetzt wieder einstellen könnte.

Hintergrund: Sehen wir am Silbermarkt bald einen zweiten Hunt-Crash?

