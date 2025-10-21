JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4920 Pence auf "Overweight" belassen. Der Neunmonatsbericht des Verlagskonzerns dürfte im Einklang mit den Jahreszielen liegen, schrieb Daniel Kerven in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Wachstum nehme Fahrt auf./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

