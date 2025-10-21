    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRELX AktievorwärtsNachrichten zu RELX
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4920 Pence auf "Overweight" belassen. Der Neunmonatsbericht des Verlagskonzerns dürfte im Einklang mit den Jahreszielen liegen, schrieb Daniel Kerven in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Wachstum nehme Fahrt auf./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 39,32EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Relx
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 49,2
    Kursziel alt: 49,2
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4920 Pence auf "Overweight" belassen. Der Neunmonatsbericht des Verlagskonzerns dürfte im Einklang mit den Jahreszielen liegen, schrieb Daniel Kerven in seinem am Dienstag …