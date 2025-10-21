Nicht nur Beyond Meat: Auch hier läuft gerade ein Short Squeeze!

Zum Wochenauftakt verzeichnete die Aktie von Beyond Meat trotz existenzieller Krise des Unternehmens einen Kursanstieg von 127,7 Prozent. In der Nachbörse steigerten sich die Papiere des Fleischersatzherstellers sogar um weitere 15,0 Prozent. Gegenüber den Allzeittiefs bei rund 0,50 US-Dollar haben sich die Papiere damit in kürzester Zeit mehr als verdreifacht.

Hinter dem starken Kursanstieg steckt eine Kombination aus sprunghaft angestiegenem Privatanlegerinteresse und einer enorm hohen Leeverkaufsquote von fast 63 Prozent laut der Daten von MarketWatch. Diese Kombination führte zu einem klassischen Short-Squeeze und hatte Kursgewinne auch bei anderen Aktien mit hohem Leeverkaufsinteresse zur Folge.

... auch Cleveland-Cliffs steht (einmal mehr) im Fokus

Besonders stark ging es dabei mit einem Plus von 21,5 Prozent für die Aktie des US-Stahlerzeugers Cleveland-Cliffs bergauf. Der Titel ist im Universum der Meme-Anlegerinnen und -Anleger kein unbekannter: Nach dem gewaltigen Short-Squeeze von GameStop zum Jahresauftakt 2021 erfreute sich das Unternehmen im darauffolgenden Sommer für einige Zeit der Aufmerksamkeit von Meme-Tradern – ohne dabei aber auch nur annäherungsweise dieselbe Popularität zu erreichen.

Konstant ist seither das Interesse von Leerverkäufern geblieben, denn der Flachstahlhersteller kämpft angesichts der günstigeren Konkurrenz aus Fernost mit anhaltenden Profitabilitätsproblemen und leidet unter einer Nettoverschuldung von fast 8 Milliarden US-Dollar. Gegenwärtig liegt die Short-Quote bei 14,4 Prozent aller ausstehenden Anteile.

Alles sah zunächst nach einem Sieg für die Leerverkäufer aus ...

Am Montagmittag hat Cleveland-Cliffs seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgestellt. Die sahen aufgrund verfehlter Erwartungen zunächst nach einem Sieg für die Leerverkäufer aus, doch das Unternehmen hatte eine Überraschung im Gepäck, woraufhin die Aktie um 21,5 Prozent ansprang.

Gegenüber dem Vorjahresquartal erzielte das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 3,5 Prozent auf 4,7 Milliarden US-Dollar. Allerdings hatten Analystinnen und Analysten aufgrund der Importzölle auf Stahlerzeugnisse mit besseren Geschäften und Erlösen von 4,9 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Beim Ertrag lieferte der Konzern einen Fehlbetrag in Höhe von 0,45 US-Dollar pro Aktie. Das war vom Markt so erwartet worden und stellte gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung um 12 Cent dar. Insgesamt belief sich der auf die Anteilseigner entfallende Nettoverlust auf 248,0 Millionen US-Dollar.

... doch die Suche nach Seltenen Erden machte ihnen einen Strich durch die Rechnung!

Konkrete Umsatz- und Gewinnziele für das kommende Quartal stellte das Unternehmen keine vor, lediglich die Kostenprognose für das laufende Geschäftsjahr wurde geringfügig gesenkt. In der US-Vorbörse verloren die Anteile daher zunächst rund 7 Prozent an Wert.

Doch das Vorzeichen wechselte schnell, nachdem Cleveland-Cliffs in der anschließenden Pressekonferenz in Aussicht gestellt hat, sich künftig stärker bei der Verarbeitung von Seltenen Erden und kritischen Mineralien zu engagieren – gegenwärtig verfügt China hier zum Ärger der Trump-Administration einen Marktanteil von mehr als 80 Prozent.

Aktie erreicht nach +21,5 Prozent neues Jahreshoch – technisches Kaufsignal

CEO Lourence Goncalves äußerte sich dazu folgendermaßen: "Die erneute Bedeutung von Seltenen Erden hat uns dazu bewegt, uns auf die potenziellen Chancen unserer Vermögenswerte im Minenbereich zu konzentrieren. Wenn die Minen in Michigan und Minnesota ausreichend hohe Konzentrationen an Seltenen Erden aufweisen, würde Cleveland-Cliffs im Einklang mit der nationalen Strategie der Unabhängigkeit bei kritischen Mineralien stehen – ähnlich wie wir das bei Stahl bereits erreicht haben."

Die Aktie zündete daraufhin den Turbo und explodierte bis zum Handelsschluss um 21,5 Prozent. Im erweiterten Handel packten die Anlegerinnen und Anleger weitere 4,8 Prozent obendrauf. Mit einem Kurs von 16,95 US-Dollar erreichten die Anteile den höchsten Stand seit Juni 2024. Solche Jahres- beziehungsweise Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale.

Fazit: Aus diesem Short-Squeeze könnte eine langfristige Story werden!

Fundamental dürfte das Umfeld angesichts der schleppenden Entwicklung der US-Industriekonjunktur und steigender Energiepreise, welche die ohnehin schwache Profitabilität belasten, weiter schwierig bleiben. Langfristig könnten sich die Import-Zölle auf Stahlprodukte für das Unternehmen jedoch auszahlen.

Sollte auch die Suche nach Seltenen Erden erfolgreich sein, könnte das Unternehmen trotz gegenwärtig nachteiliger Finanzen vor einer Neubewertung stehen. Der starke Kursanstieg am Montag steht hier jedenfalls auf wesentlich solideren Füßen, als das bei Beyond Meat oder anderen Meme-Titeln der Fall ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion