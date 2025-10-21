Jefferies senkt Ziel für Gerresheimer auf 34,10 Euro - 'Buy'

Was sind denn eigentlich deine Absichten für dein - zugegeben - sehr plötzliches und intensives Engagement hier? Kaum ist der eloquente Professor verschwunden, der an manchen Tagen hier bis zu fünfzig Posts abgesetzt hat, erscheint eine fast ebenso eloquente Posterin, deren Quantität an Posts fast ebenso ungewöhnlich hoch ist, wie die des Professors . Ich meine es ist schon außergewöhnlich, wenn einzelne Teilnehmer soviel Zeit in einen Thread investieren. Wenn man mit einem Sportwagen, einem Einfamilienhaus oder gar einer noch höheren Summe als Privatinvestor investiert ist, könnte das vielleicht das intensive Engagement halbwegs erklären. Oder aber aus beruflichen Gründen. Mir sind dein Nickname und dein Profilbild jedenfalls von anderen Plattformen, wie finanzen.net im Gedächtnis. Zum Beispiel im Forum der Intelaktie dort.





Zum Professor und seiner "Psychopathologie". Das verwendete Wort soll nicht bedeuten, er sei psychologisch behandlungsbedürftig, das kann und will ich nicht beurteilen. Irgendwas passte da aber psychologisch gesehen nach meinem oberflächlichen Bauchgefühl nicht so ganz zusammen. Sehr eloquent, stets höflich, stets bemüht um eine möglichst "faktenbasiert" anmutende Darstellung aber andererseits sehr emotional, furchtbar schnell eingeschnappt. Bei "Liebesentzug" und Kritik hat er sich stets relativ schnell wiederholt trotzig, frustriert, fast wie ein unreifes Kind abgewendet und geschmollt. Ist dann aber stets zurückgekehrt, hat sich gerne "auf die Bühne" betteln lassen. Konsequent inkonsequent - könnte man schlussfolgern. Er hat mit seiner Art letzten Endes hier vielen immer wiederholt durch die Blume gut zugeredet, Mut gemacht. Faktenbasiert oder nicht, er beeinflusste nach meiner Einschätzung damit sicher die Entscheidungen einiger hier, wenn auch nur als Züngelchen an der Waage. Das können oft die Gefährlichsten sein.





Ich will ihm nichts unterstellen, letztendlich weiß ich es nicht. Ich kenne seine Absichten nicht. Ich kenne ihn nicht. Es wäre aber auch möglich oder denkbar, dass er einem klassischen Drehbuch gefolgt ist und in Wahrheit ganz andere Absichten hat oder hatte, wie die, die hier wiederholt suggeriert hat. Bis hin zur Möglichkeit, dass er das alles nur gespielt hat - eine geplante Rolle gespielt hat. Gerade wenn es um Geld oder viel Geld geht können oft auch ganz schmutzige Bandagen im Spiel sein. Es wäre sogar möglich, dass er gar nicht in der Aktie engagiert war. Oder gar einer der Shortseller war. Du hast dich ja anscheinend mit seinem Profil auseinander gesetzt. Vielleicht gibt es dort ja Antworten.