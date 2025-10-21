JPMorgan senkt Goldman Sachs auf 'Neutral'; neues Ziel 750 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 763,3 auf NYSE (21. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um -1,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 196,47 Mrd..

Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 13,333. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0300 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 668,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 843,00USD was eine Bandbreite von -87,16 %/+10,44 % bedeutet.