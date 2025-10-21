ANALYSE-FLASH
UBS belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 10,80 Euro
- UBS belässt Hellofresh auf "Buy" mit 10,80 Euro.
- Analyst Barnet-Lamb erhält unerwartet viel Zustimmung.
- Zweites Halbjahr weniger entscheidend für die Bewertung.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb ging am Montagnachmittag auf das Feedback zu seiner jüngsten Kaufempfehlung ein. Er habe mehr Zustimmung erhalten als erwartet - gerade auch von einigen Pessimisten. Trotz seiner Empfehlung Anfang Oktober hält Barnet-Lamb das zweite Halbjahr für nicht so entscheidend. Er will allerdings lieber etwas zu früh an Bord sein als zu spät./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 7,133 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -3,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,14 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +40,00 %/+26,00 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 10,80 Euro
Hier die Zahlen für August 2025:
Factor scheint Hellofresh in den USA bezüglich des - vermutlich größtenteils durch Werbemaßnahmen generierten - Webtraffics nun dauerhaft überholt zu haben. Der Konkurrent Homechef scheint in den letzten Monaten wieder etwas Boden verloren zu haben.
Bei Goodchop sieht man das gleiche Spiel wie vor ein paar Jahren zwischen Factor und Freshly (die inzwischen vom Markt verschwunden sind): man hat den bisherigen Marktführer Butcherbox beim Webtraffic überholt, dieser wird es aktuell wohl schwer haben, weiteres Wachstum zu generieren. Zum Vergleich: vor zweieinhalb Jahren lag Goodchop noch auf dem Niveau von CrowdCow.
Mich persönlich überrascht das ein bisschen. Es wirkt gerade so, als ob man in den USA wieder verstärkt Gas gibt - und das eigentlich in allen Bereichen: Kochboxen, Ready-to-eat und bei Goodchop. Bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen...
Wo ich eine andere Meinung habe: "Geld verdienen" und dann ein operatives Ergebnis oder Ergebnis nach Steuern zitieren passt nicht. Ob man Geld verdient hat sieht man in der CF-Rechnung und nicht in der Bilanz oder GuV. V.a. sprichst du dann absolut richtigerweise das Thema "Dividenden" an. Woraus werden denn Dividenden bezahlt? Nicht aus dem operativen Ergebnis oder aus dem EBITDA oder AEBITDA oder EBIT oder dem net income, sondern eben aus dem FCF. HF könnte problemlos in vermutlich 2 Jahren eine Dividende zahlen (Geld fließt ja jetzt auch schon über das ARP zurück an die Aktionäre). Ob sie eine Dividende zahlen wird man aber sehen, hängt auch davon ob, wieviel man in Good Chop, Pets Table, Roll-out Factor etc. noch investieren möchte oder ob man bereits früher einen "stabilen Gleichgewichts-Zustand" anvisiert und auf "(sehr?) hohem Niveau" dann einfach vor sich hin lebt ohne größere Invests und Wachstum aber mit massiver Cash-Generierung. Denke das ist aber noch zu früh zum Beurteilen... das weiß vermutlich ja HF selbst noch nicht ob jemals z.B. ein Good Chop auf Länder in Europa ausgerollt werden soll.