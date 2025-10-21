Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Term Sheet zur Übernahme eines modernen Technikunternehmens mit besten Verbindungen zum Verteidigungs- und Bergbausektor in Westaustralien

- CiTech erwirbt 100 % der Anteile an einem führenden Präzisionshersteller in Westaustralien, der den Verteidigungs- und Bergbausektor beliefert.

- Stärkung der Fertigungssouveränität Australiens mit modernsten Fertigungsanlagen in Westaustralien.

- Ausbau der vertikal integrierten Fertigungskompetenzen in Australien, verbesserter Zeitrahmen bis zur Inbetriebnahme, Kostensteuerung und Skalierbarkeit von Systemen für Verteidigungszwecke.

- Übernahme beschert dem Unternehmen einen Umsatz in Höhe von über 7,4 Mio. AUD und ein EBITDA von über 1,9 Mio. AUD (Basis: 2025) und damit eine solide Umsatzbasis sowie unmittelbare Produktionskapazitäten.

- Sofortige Erfüllung aller Zulassungskriterien für Ausschreibungen im Verteidigungswesen sowie Projekte, bei denen eine DISP-Mitgliedschaft (Defence Industry Security Program) Voraussetzung ist.

Vancouver, BC – 21. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein verbindliches Term Sheet zum Erwerb aller ausgegebenen Aktien (100 %) einer Präzisionsfertigungsfirma in Westaustralien unterzeichnet hat, um seine fortschrittlichen Produktionskapazitäten zu erweitern und sich entsprechende Fertigungskapazitäten vor Ort für seine Nexus 20-Plattform sowie zukünftige Produktlinien zu sichern.

Gemäß der Vereinbarung wird CiTech die Firma von den Gründern für eine Kaufsumme von insgesamt 7,7 Mio. AUD erwerben (zuzüglich Standardanpassungen der Nettoverschuldung und des Betriebskapitals).

Mit der Übernahme gelangt CiTech in den Besitz eines gewinnorientierten und gut etablierten Unternehmens, das einen Umsatz von über 7,4 Mio. AUD und ein EBITDA von über 1,9 Mio. AUD erwirtschaftet. Dies schafft eine solide Ertragsbasis, um das rasche Wachstum im Bereich der Fertigungssouveränität im Verteidigungswesen zu unterstützen. Dadurch kann CiTech seine Produktion ausweiten, mehr Einfluss auf die Lieferkette nehmen und die Bereitstellung seiner Nexus 20-Plattform sowie autonomer Kommunikationssysteme der Zukunft vorantreiben.