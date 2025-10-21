UBS hebt Ziel für Jenoptik auf 21 Euro - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 20,15 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +0,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -12,83 %/+50,12 % bedeutet.