ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Jenoptik auf 21 Euro - 'Neutral'
- UBS hebt Kursziel für Jenoptik auf 21 Euro an.
- Einstufung bleibt auf "Neutral" trotz Kurszielanhebung.
- Gewinnschätzungen steigen um 20% bis 2028.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 18,5 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Calvet hob am Montagabend seine Volumenschätzungen im Lithografiebereich im Nachgang jüngster ASML-Ergebnisse an. Seine Gewinnschätzungen für Jenoptik steigen daraufhin bis 2028 im Schnitt um 20 Prozent aufgrund besserer Aussichten für das Halbleitergeschäft./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 20,15 auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +0,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -12,83 %/+50,12 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 21 Euro
Die Performance ist eine Katastrophe!!
Ich bin seit April investiert. Bin damals für 17,40 rein und habe gestern früh für 17,39 mit der selben Stückzahl noch einmal nachgelegt. Eine Position will ich langfristig behalten, die andere werde ich verkaufen, sofern der Kurs sich Richtung 20 - 22 EUR bewegt.