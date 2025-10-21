RBC stuft Volvo B auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 310 auf 290 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden begründet dies in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit kurzfristigem Gegenwind in der Lkw-Branche, der im dritten Quartal voll zu Tage getreten sei./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 17:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 23,42EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Nick Housden
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 310
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
