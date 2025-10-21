JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Für den Zahlungsabwickler sei es trotz des starken US-Kartengeschäfts ein Übergangsquartal gewesen, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 1.462EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2450

Kursziel alt: 2450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

