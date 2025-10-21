Im letzten Augenblick gedreht

Im Zuge dessen legte die Rheinmetall-Aktie exakt im Bereich einer vorausgegangenen Abwärtstrendlinie um knapp 5,4 Prozent auf 1.751 Euro zu. Man bedenke, seit dem Rekordhoch bei 2.008 Euro hat sich das Papier zeitweise um 18,2 Prozent von seinen Höchstständen entfernt und nun erfolgreich einen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau vollzogen. Eine solche Entwicklung dürfte etwas länger positiv nachwirken und würde sich über einem Preis von 1.779 Euro für ein Long-Engagement mit einem vorläufigen Ziel bei 1.823 und darüber im Bereich von 1.938 Euro anbieten. Gelingt ein Sprung über das bisherige Rekordniveau aus Anfang dieses Jahres, könnte ein Kursziel für Rheinmetall bei 2.392 Euro ausgerufen werden. In schwieriges Fahrwasser würde die Aktie dagegen erst unter dem Niveau von 1.495 Euro geraten, in diesem Fall müssten empfindliche Abschläge auf 1.234 und darunter in den Bereich einer Ende Februar gerissenen Kurslücke bei 1.007 Euro zwingend eingeplant werden.

Rheinmetall und KNDS haben einen Großauftrag über knapp 3 Mrd. Euro für die Lieferung von 222 Radpanzern Schakal an die deutschen und niederländischen Streitkräfte an Land gezogen. Der Vertrag umfasst dabei die Option auf bis zu 248 weitere Fahrzeuge, wodurch das Geschäft nun erst richtig anfängt zu rollen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 1.779 Euro eröffnen , Stopp unter 1.655 Euro platzieren. Kursziele 2.008/2.392 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU22B4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 14,79 - 15,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.637,1209 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 1.637,1209 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.759,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2.008 Euro Hebel: 11,84 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU36KQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 16,82 - 17,12 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.932,522 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 1.932,522 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.759,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,29 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

