    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Nach einem Investorentag sowie einer Veranstaltung des Softwarekonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) gehe er davon aus, dass die Aktie noch steigen könne, schrieb Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Beschleunigung des Wachstums habe noch nicht einmal begonnen, und für die Schätzungen sehe er Luft nach oben. Zudem könnte sich auch das Nicht-KI-Geschäft verbessern. Der Bewertungsaufschlag zur Konkurrenz sei gerechtfertigt./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 237,8EUR auf Tradegate (21. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 380
    Kursziel alt: 380
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 380,00$, was eine Steigerung von +37,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft ORACLE CORP auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Nach einem Investorentag sowie einer Veranstaltung des Softwarekonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) gehe er davon aus, dass die Aktie noch …