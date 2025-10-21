ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Sartorius auf 275 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel für Sartorius auf 275 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy", Geschäftsdynamik gestiegen.
- Bioprocess Solutions treibt Wachstum, LPS schwächelt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 263 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsdynamik des Laborausrüsters habe zugenommen, schrieb James Vane-Tempest am Montag im Nachgang zuletzt nach oben präzisierter Jahresziele. Der Bereich Bioprocess Solutions (BPS) sei der große Treiber, bei Lab Products & Services (LPS) gebe es weiter Gegenwind./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 10:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 233,4 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +7,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,69 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 269,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +7,76 %/+22,84 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 275 Euro
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.