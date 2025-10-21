Jefferies hebt Ziel für Sartorius auf 275 Euro - 'Buy'

-----------------------

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 233,4 auf Tradegate (21. Oktober 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +7,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,69 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 269,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +7,76 %/+22,84 % bedeutet.